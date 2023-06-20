В Самарской области агрессивный отец украл у матери двух детей

Отец забрал детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчина забрал у своей жены двух несовершеннолетних детей. Правоохранители приехали к бывшему супругу девушки.

По информации ГУФССП России по Самарской области, сотрудники службы выяснили, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к бывшей супруге и детям. Молодой человек забрал детей и хотел оградить их от общения с матерью. Судебный приставы определили место жительства отца и приехали, чтобы вернуть детей их маме. Самарец согласился передать детей ради их психического спокойствия.

Долгожданное воссоединение с матерью состоялось. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.