Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 6:49

В Самарской области агрессивный отец украл у матери двух детей

Правоохранителям удалось вернуть детей
Алена ПРОВКИНА
Отец забрал детей

Отец забрал детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчина забрал у своей жены двух несовершеннолетних детей. Правоохранители приехали к бывшему супругу девушки.

По информации ГУФССП России по Самарской области, сотрудники службы выяснили, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к бывшей супруге и детям. Молодой человек забрал детей и хотел оградить их от общения с матерью. Судебный приставы определили место жительства отца и приехали, чтобы вернуть детей их маме. Самарец согласился передать детей ради их психического спокойствия.

Долгожданное воссоединение с матерью состоялось. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.