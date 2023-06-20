В Самарской области на дамбе Волги ВАЗ-2114 снес столб и повис на ограждении

Автомобилист превысил скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 19 июня 2023 года, на дамбе реки Волги в Сызрани произошло серьезное ДТП. Примерно в 7:30 отечественная легковушка влетела в столб и повисла на парапете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 27-летний водитель ВАЗ-2114 превысил скорость и в районе дома № 5 по улице Река Воложка выехал на тротуар, а затем влетел в световую опору. Та не устояла и упала на бетонное ограждение. А сама легковушка взмыла в воздух – она повисла на парапете.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Водителю повезло – он почти не пострадал. От госпитализации молодой человек отказался. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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