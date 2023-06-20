Ольга Кормухина выступит в парке Победы в Самаре в День молодежи 24 июня

Ольга Кормухина бесплатно выступит перед самарцами Фото: Марина Захарова

В субботу, 24 июня 2023 года, в Самаре отметят День молодежи. Масштабный праздник устроят в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) с 12:00 до 19:30. Одним из хедлайнеров станет заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 11:00 в парке пройдет фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы. На главной сцене выступят более 10 коллективов из Самары, Тольятти, Кинеля, Волжского и Исаклинского районов. Также свои номера покажут участники Самарской студвесны и «Веснушки». В 18:00 начнется концерт Академии современной музыки известных российских артистов Алексея Белова и заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной.

Кроме того, 24 июня в парке Победы будут представлены площадки молодежных и патриотических организаций региона. К примеру, на аллее у центрального входа будет работать площадка «Навстречу Родине», где все желающие смогут потренироваться в сборке-разборке автомата, проверить меткость в тире, посетить выставку трофеев СВО и тактической медицины, поучаствовать в мастер-классах.

На площадке «Навстречу своему делу и карьере» можно будет получить карьерные консультации и принять участие в мастер-классе по технологиями эффективного поиска работы, на площадке «Навстречу новому» - поучаствовать в мастер-классах от Движения Первых, сделать аквагрим.

Поскольку в этом году День молодежи совпал с другой памятной датой – с 78-й годовщиной легендарно Парада Победы 24 июня 1945-го, в парке также состоится торжественная церемония возложения цветов. Она пройдет у мемориального комплекса, посвященного самарцам – участникам того события.

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