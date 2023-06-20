В Самаре в парке Победы отметят День молодежи 24 июня 2023 года

Мероприятия пройдут в парке Победы

В Самаре отметят День молодежи в парке Победы 24 июня 2023 года. Мероприятие станет местом встречи и объединит возможности лучших молодых людей.

По информации пресс-службы правительства региона, на главной сцене в парке откроется площадка «Навстречу креативу», где молодые люди покажут свое творчество. Также свои площадки представят крупные молодежные и патриотические организации региона. Одна из самых масштабных площадок разместится на аллее у центрального входа в парк. Там желающие смогут потренироваться в разборке и сборке автомата «Калашникова-74М».

Также горожане смогут проверить свою меткость в тире, найти предметы при помощи металлодетектора и поисковых щупов. Мероприятия пройдут с 12:00 до 19:00.