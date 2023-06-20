Октябрьский район Самары зачистят от гаражей и старых домов

Гаражи и старые дома снесут в рамках программы комплексного развития территорий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Октябрьском районе Самары снесут несколько домов 1958-1961 годов постройки и гаражи. Речь идет об объектах, расположенных в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. Информация об этом размещена в документах на сайте городской мэрии.

Указанный квартал планируют преобразить по программе комплексного развития территорий. Площадку зачистят от старых построек и возведут на их месте современное комфортное жилье. В Самаре уже объявили аукцион на право заключения договора о КРТ. Начальная цена – почти 4,5 млн рублей.

Снести планируется 14 домов на улице 8-й Радиальной. Это здания под номерами 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 и 33. Также под демонтаж попали магазин на улице Тихвинской, 20 и несколько гаражей. Срок выполнения работ пока неизвестен.

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