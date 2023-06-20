DS CREW провели мастер-класс на самом масштабном танцевальном батле этого лета в ТК «Гудок» в Самаре

Танцевальная группа из Перми стала хедлайнером мероприятия / Фото: ТК "Гудок"

В минувшие выходные в Самаре в торговом комплексе «Гудок» прошло одно из самых ярких событий этого лета – масштабный танцевальный батл. В нем приняли участие около 150 человек.

В роли хедлайнера мероприятия выступила танцевальная группа из Перми, которая победила в шоу «Новые Танцы» ТНТ. Это DS CREW, полюбившаяся россиянам за свой уникальный стиль. Основатель и хореограф коллектива Дмитрий Ваганов провел для самарцев мастер-класс. Его участниками стали более 200 человек – как взрослые, так и дети.

Более 500 человек собралось поприветствовать полюбившихся артистов в этот день в ТК «Гудок». Гости торгового комплекса остались в восторге: «Все было круто! Шикарное мероприятие!». Фото танцевального батла, мастер-класса от Дмитрия Ваганова и фото с хедлайнерами можно найти здесь.

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