Дети из Самарской области приняли участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех»

Ребята приняли участие в программе. Фото: "Пятница!"

Самарские школьники приняли участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница». Три ребенка из региона будут бороться за денежный приз.

По информации представителей телеканала, участниками двенадцатого выпуска стали сразу три школьника из региона – 12-летние Юрий и Алексей из Тольятти и 12-летний Михаил из Самары. Ребята увлекаются математикой, технологией, историей, работой международных компаний и многим другим. Школьники проходят полосу интеллектуальных препятствий из четырех раундов и зарабатывают реальные деньги своим умом.

Жители смогут узнать, победят ли ребята. Программа выйдет сегодня, 20 июня, в 19:50.