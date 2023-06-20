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НовостиОбщество20 июня 2023 8:40

Дети из Самарской области приняли участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех»

Дети зарабатывают реальные деньги своим умом
Алена ПРОВКИНА
Ребята приняли участие в программе. Фото: "Пятница!"

Ребята приняли участие в программе. Фото: "Пятница!"

Самарские школьники приняли участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница». Три ребенка из региона будут бороться за денежный приз.

По информации представителей телеканала, участниками двенадцатого выпуска стали сразу три школьника из региона – 12-летние Юрий и Алексей из Тольятти и 12-летний Михаил из Самары. Ребята увлекаются математикой, технологией, историей, работой международных компаний и многим другим. Школьники проходят полосу интеллектуальных препятствий из четырех раундов и зарабатывают реальные деньги своим умом.

Жители смогут узнать, победят ли ребята. Программа выйдет сегодня, 20 июня, в 19:50.