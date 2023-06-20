В Самарской области изменится расписание электричек Самара-Похвистнево с 26 июня

Расписание электричек изменится Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области пассажиров предупредили об изменении расписания электричек Самара-Похвистнево. На участке приступят к работам по капитальному ремонту.

По информации Самарской пригородной пассажирской компании, изменения внесут 26, 27, 28 и 29 июня 2023 года. В связи с этим скорректируют расписание поездов 26 июня: поезд №7524 Самара-Новоотрадная (18:07-19:50) – отменяется; поезд №7509 Похвистнево – Мирная (15:20 – 17:40), на участке Мирная-Самара отменяется. Также изменится расписание поездов №6528, №7530, №7519.

Вся подробная информация указана на официальном сайте компании. Пассажирам стоит заранее планировать свои поездки.