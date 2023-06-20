В Самаре экс-сотрудника ГИБДД и его знакомого осудили за коррупцию и мошенничество

Обоих подсудимых приговорили к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД. Его признали виновным в получении взяток и покушении на мошенничество на 5 млн рублей. Во втором случае полицейский действовал не один, а со своим знакомым. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что правоохранитель получал взятки от подчиненных с 2018-го по 2020 год. Они периодически передавали ему по пять тысяч рублей за общее покровительство по службе. В общей сложности сотрудник ГИБДД незаконно получил около 450 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году житель Самары, действуя заодно с полицейским, подал заявление о противоправной деятельности одной из организаций. Потом мужчина предложил директору компании решить вопрос с прекращением проверки. За это он попросил 5 млн рублей. Эти деньги самарец планировал поделить со своим знакомым, который создавал видимость возможности повлиять на результаты проверки. Глава фирмы понял, что его обманывают, и обратился в ФСБ. Силовики провели «оперативный эксперимент» и задержали мошенников.

Суд приговорил бывшего полицейского к 8,5 годам колонии строгого режима и к штрафу в 2 281 750 рублей, а также лишил его звания майора и права занимать определенные должности в правоохранительных органах. Второму подсудимому назначили 2 года колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

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