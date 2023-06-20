В Самаре полицейские задержали 14 незаконных мигрантов на Кировском рынке

Мигрантов задержали правоохранители. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции выявят и пресекут нарушения в сфере миграции. С 19 июня проводят рейды по незаконной миграции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, во время рейдов на территории овощной базы и рынка в Кировском районе выявили 14 иностранных граждан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность и были разнорабочими без патента на работу на территории губернии. В отношении мигранта составили административные протоколы.

Подобные мероприятия на территории региона продолжатся. Мигрантов задержали при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».