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НовостиОбщество20 июня 2023 9:31

В Самаре полицейские задержали 14 незаконных мигрантов на Кировском рынке

В регионе стартовала операция «Нелегал»
Алена ПРОВКИНА
Мигрантов задержали правоохранители. Фото: ГУ МВД России по региону

Мигрантов задержали правоохранители. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции выявят и пресекут нарушения в сфере миграции. С 19 июня проводят рейды по незаконной миграции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, во время рейдов на территории овощной базы и рынка в Кировском районе выявили 14 иностранных граждан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность и были разнорабочими без патента на работу на территории губернии. В отношении мигранта составили административные протоколы.

Подобные мероприятия на территории региона продолжатся. Мигрантов задержали при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».