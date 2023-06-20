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НовостиПроисшествия20 июня 2023 10:33

В Тольятти осудят организаторов финансовой пирамиды, похитивших 900 млн рублей

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека
Анастасия ФИЛАТОВА
Жертвами мошенников стали более 1700 человек из четырех регионов России

Жертвами мошенников стали более 1700 человек из четырех регионов России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанут перед судом председатель и заместитель председателя правления кредитного потребительского кооператива, также две их родственницы. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег на общую сумму 900 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии правоохранителей, обвиняемые в период с 2015-го по 2019 год открыли множество филиалов кооператива. Они размещали рекламу, которая обещала выплату больших процентов от вклада. Люди верили и активно несли им свои сбережения. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Самарской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл. Преступники обманули более 1700 человек. Они выманили у них около 900 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемых – квартиры и транспорт – наложили арест. Общая их стоимость превысила 55 млн рублей. Недавно прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу. В ближайшее время его направят на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.

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