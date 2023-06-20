В Тольятти осудят организаторов финансовой пирамиды, похитивших 900 млн рублей

Жертвами мошенников стали более 1700 человек из четырех регионов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанут перед судом председатель и заместитель председателя правления кредитного потребительского кооператива, также две их родственницы. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег на общую сумму 900 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии правоохранителей, обвиняемые в период с 2015-го по 2019 год открыли множество филиалов кооператива. Они размещали рекламу, которая обещала выплату больших процентов от вклада. Люди верили и активно несли им свои сбережения. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Самарской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл. Преступники обманули более 1700 человек. Они выманили у них около 900 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемых – квартиры и транспорт – наложили арест. Общая их стоимость превысила 55 млн рублей. Недавно прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу. В ближайшее время его направят на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.

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