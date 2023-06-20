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НовостиОбщество20 июня 2023 10:51

В Самарской области ученые рассказали, какой сезон опаснее для гипертоников

Холод влияет на больных больше, чем жара
Алена ПРОВКИНА
В холодный период гипертоники чаще обращаются за помощью.

В холодный период гипертоники чаще обращаются за помощью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ученые ТГУ рассказали, какой сезон опасен для гипертоников. Специалисты изучили влияние климатических условий на жителей.

По информации пресс-службы Тольяттинского государственного университета, ученые проанализировали ежедневные вызовы скорой помощи с 2016 года по январь 2022 года. Специалисты выявили неожиданный результат – пик обращений гипертоников пришелся не на жаркие летние месяцы, а на холодное время года (с ноября по февраль).

Еще один всплеск обращений медики зафиксировали в августе и сентябре, но он не достигает зимних показателей. В холодный сезон обострение возникает у людей с тяжелой формой гипертонии в 4,8 раз чаще, чем у жителей с легкой формой. 62% вызовов бригад скорой помощи пришлись на сезоны с низкими температурами.