Антитеррористические учения проведут в Самарской области 21-22 июня

Силовики проведут учения по поиску условных членов диверсионно-террористических групп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе пройдут антитеррористические учения. Их проведут на территории Тольятти и Ставропольского района. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

Отработка тактики действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба Самарской области запланирована на среду, 21 июня 20233 года. Сотрудники профильных служб пройдут учения по поиску условных членов диверсионно-террористических групп и пресечению их деятельности.

В четверг, 22 июня 2023 года, пройдет учебная операция по пресечению террористического акта в одном из высших учебных заведений Тольятти.

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