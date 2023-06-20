День молодежи отметят в самарском парке Победы 24 июня

Во время празднования Дня молодежи каждый сможет поучаствовать в различных активностях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 24 июня, с 12:00 до 19:00 в парке Победы Самары пройдут мероприятия в честь Дня молодежи. Праздник пройдет традиционно под девизом «Вперед в будущее», по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года он будет отмечается в последнюю субботу июня.

На площадке «Навстречу креативу» выступят с творческими номерами молодежные коллективы Самарской области, участники студвесны и Веснушки. А в завершении дня на сцену выйдет заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Также будет работать площадка «Навстречу Родине» у центрального входа в парк, где можно будет разобрать и собрать автомат «Калашникова-74М», поиграть в тире, найти предметы с помощью металлодетектора, отправить открытку или видеосообщение участникам СВО и др.

А получить консультации по поводу карьере и поучаствовать в мастер-классе по технологиям эффективного поиска работы получится на площадке «Навстречу своему делу и карьере». Горожан ждут и другие мастер-классы и интерактивные возможности. Во время празднования Дня молодежи каждый сможет поучаствовать в различных активностях.

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