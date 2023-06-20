Более 4,5 тысяч жителей Советского района Самары остались без холодной воды 20 июня

Из-за аварии на сетях холодная вода пропала в 21 доме на улицах Аэродромной и Партизанской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 20 июня 2023 года, в Советском районе Самары произошла коммунальная неприятность. На трубе холодного водоснабжения диаметром 300 мм у дома № 109 по улице Аэродромной выявили утечку. В результате несколько сотен человек остались без ХВС.

- Сообщение об утечке на трубопроводе поступило в 12:10. На время проведения работ без водоснабжения остались жители 21 многоквартирного дома. Это 4 505 человек, в том числе 901 ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, восстановить подачу холодной воды планировали к вечеру 20 июня 2023 года. Однако, судя по всему, аварийные бригады справились раньше. По информации на сайте компании «РКС-Самара», водоснабжение в домах на улицах Аэродромной и Партизанской, которые попали в зону отключение, было восстановлено в третьем часу дня.

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