В Самарскую область приедут народные хоры со всей страны

Мероприятие пройдет в городе Тольятти

В Самарской области проведут фестиваль-конкурс народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное». В регионе приедут коллективы со всей страны.

По информации пресс-службы правительства Самарской области, бороться за победу будут ансамбли из 14 регионов страны. Благодаря технология, оценить силу народных голосов смогут сотни тысяч жителей губернии. В дистанционном этапе конкурса приняли участие 110 коллективов. Фестиваль пройдет с 23 по 25 июня в городе Тольятти, куда прибудет 24 ансамбля.

Торжественное открытие пройдет в Большом концертном зале филармонии Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Флексия (на улице Юбилейной, 4А) в 15:00.