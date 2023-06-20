Жителя Тольятти ждет суд за угрозы убийством из-за дорожного конфликта

На скамье подсудимых скоро окажется 20-летний молодой человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 20-летний молодой человек. Он грозился убить осколком бутылки жителя Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 17 мая 2023 года возле одного из домов на улице Жилина в Тольятти. В тот день 25-летний молодой человек заступился за жену брата, в машину которой въехали цыгане, и едва не погиб. На него набросились толпой и избили. А один из нападавших – 20-летний парень – угрожал тольяттинцу осколком бутылки и заявлял, что убьет его.

Информация об этом дошла до председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил местным следователям тщательно разобраться в случившемся. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Недавно правоохранители завершили расследование. Материалы передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому может грозить реальный срок лишения свободы.

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