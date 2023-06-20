Самарцам рассказали об изменениях в приеме на работу для подростков

Потребуется только согласие родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали местным жителям, что изменилось в приеме на работу несовершеннолетних. 13 июня 2023 года внесли поправки в Трудовой кодекс РФ.

По словам руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина, подросток, достигший 14 лет, сможет заключить трудовой договор с письменного согласия одного из родителей. Других согласий не требуется.

Ранее требовалось не только согласие родителя, но и согласие органов опеки и попечительства. Также это необходимо, если речь идет о работе для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.