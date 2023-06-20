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НовостиОбщество20 июня 2023 12:02

Прямое авиасообщение возобновили между Бишкеком и Самарой в июне 2023

Теперь самолеты летают в столицу Киргизии каждое воскресенье
Анастасия ФИЛАТОВА
Полеты по маршруту Самара - Бишкек выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии"

Полеты по маршруту Самара - Бишкек выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарой и столицей Киргизии возобновили прямой регулярный авиарейс. Самолеты вновь начали летать в Бишкек 11 июня 2023 года. Информация об этом появилась в телеграм-канале международного аэропорта Манас.

– Регулярный рейс по маршруту Самара – Бишкек – Самара возобновила авиакомпания «Уральские авиалинии». Авиарейс будет выполняться один раз в неделю – каждое воскресенье, – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на самолете Airbus A320. Отправление из Самары намечено на 16:10, прибытие в Бишкек – в 21:10. Из столицы Киргизии вылет запланирован на 13:30, приземление в аэропорту Курумоч – в 14:50.

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