Жителей Самарской области пригласили на всероссийскую ярмарку трудоустройства

130 предприятий и организаций региона предложат более 5 тысяч вакансий. Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 23 июня, в Самарской области пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства. Стать участником может каждый желающий. Об этом сообщили в министерстве труда региона.

Мероприятие пройдет на 13 площадках в 10 городских округах и 3 муниципальных районах Самарской области. В ходе него 130 предприятий и организаций региона, которые осуществляют свою деятельность в различных сферах, предложат более 5 тысяч вакансий.

На ярмарке можно будет найти работу и пройти собеседование, найти сотрудников и провести быстрый отбор, узнать о возможностях развития карьеры и программах переобучения, научиться составлять качественное резюме, пройти тест на профориентацию.

Разные активности предусмотрены для школьников и студентов. Также будут организованы собеседования от кадровых экспертов промышленных предприятий.

В Самаре главной площадкой проведения ярмарки вакансий станет торговый комплекс «Гудок». С полным перечнем участников можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда.

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