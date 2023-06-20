Подрядчика для капремонта памятника погибшим в локальных войнах нашли в Самаре

Подрядчик должен будет заменить облицовку конструкций и сделать подсветку монумента. Фото: администрация Самары

В Самаре прошли торги на капитальный ремонт монумента «Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Монумент находится на площади памяти в Октябрьском районе города на углу улиц Мичурина и Осипенко. Подрядчика искал центр технического и хозяйственного обслуживания Самары. На необходимые услуги готовы было выделить 17 119 346 рублей.

Всего на торги заявилось три участника, победителя уже выбрали. Кто им стал, не разглашается. Компания предложила за свои услуги 17 019 346 рублей.

Подрядчик должен будет выполнить все работы, в том числе заменить облицовку конструкций, сделать подсветку монумента, в течение 130 дней с момента заключения контракта.

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