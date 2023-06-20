Шесть спасателей вызволяли пассажирку из перевернувшейся «Лады Калины» под Самарой

В ходе работ пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Во вторник, 20 июня, в Волжском районе Самарской области на трассе М-32 произошло ДТП, в результате которого потребовалось привлечение спасателей. Около села Подъем-Михайловка «Лада Калина» вылетела в кювет.

— Во время движения автомобилист съехал с дорожного полотна, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет. В салоне находились водитель и пассажир. Помощь спасателей требовалась пассажиру, — рассказали в поисково-спасательном отряде Самарской области.

Все дело в том, что деформированная передняя дверь не позволяла самостоятельно выбраться из аварийного автомобиля. Спасатели прибыли на место ДТП в 11:25, в ходе работ пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

В 12:30 женщину извлекли из салона автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В спасательных работах участвовали шесть спасателей.

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