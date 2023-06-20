Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области возросло до 12 человек

В настоящее время под наблюдением медиков остается один пациент в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация об отравлении «Мистером Сидром» в Самарской области. По данным на вторник, 20 июня 2023 года, в регионе скончались еще два человека, которые находились в больнице.

- В Самарской области погибли 12 человек. Еще 14 выписаны из больниц по выздоровлению. Под наблюдением медиков остается один пациент. Его состояние оценивается как тяжелое, - сообщили «КП-Самара» в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, суррогатным сидром, произведенным в Самаре, отравились жители не только 63-го региона, но еще и Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии. Общее число пострадавших превышает 100 человек. Более 30 из них погибли.

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