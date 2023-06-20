В Самаре вновь пытаются найти перевозчиков на маршруты № 92 и 207

В прошлый раз никто не захотел участвовать в конкурсе по выбору перевозчика Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

В Самаре вновь объявили конкурс по выбору перевозчиков на два маршрута: № 92 «Ул. Калининградская – площадь Памяти» и № 207 «Завод «Экран» – Хлебная площадь». Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать в течение трех недель – с 21 июня по 11 июля 2023 года. Их необходимо будет направлять по адресу: ул. Некрасовская, 56, кабинет № 15.

Чиновники хотят, чтобы на маршруте № 92 было задействовано 20 малых автобусов. Время работы – с 6:40 до 22:00. Интервал движения – 10-20 минут. На маршруте № 207 требуется 30 малых автобусов. Время работы – с 5:15 до 22:00. Интервал движения – 8-15 минут.

Напомним, это уже не первая попытка самарских властей найти перевозчиков на маршруты № 92 и 207. Предыдущий конкурс проводили в марте 2023 года. Однако на него не было подано ни одной заявки.

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