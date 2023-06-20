Самарского депутата Абдалкина оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Депутату назначили административный штраф в размере 2500 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский депутат, слушавший послание президента с лапшой на ушах, снова оказался замешен в скандале. Речь идет о депутате Самарской губдумы Михаиле Абдалкине. На этот раз его оштрафовали за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщил его адвокат Алексей Лапузин в своем телеграм-канале.

— Михаил Абдалкин признан виновным в административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Ему назначили административный штраф в размере 2500 рублей, — сообщил Алексей Лапузин.

В этот раз поводом для судебного процесса стала признанная судом экстремисткой песня, которую самарский депутат разместил в своем плейлисте на странице во «ВКонтакте». Сейчас трек удален из социальной сети.

Напомним, ранее Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал Абдалкина виновным в дискредитации Вооруженных сил России. За фото с лапшой на ушах на фоне послания президента ему назначили административный штраф в размере 150 тысяч рублей.

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