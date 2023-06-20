Пожар произошел на железной дороге рядом с вокзалом в Самаре 20 июня 2023 года

В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной пожара. Фото: "Самара Город"

Во вторник, 20 июня 2023 года, в Самаре произошел пожар рядом с железнодорожным вокзалом. Темный столб дыма поднимается над местом ЧП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

— На железной дороге горит трава. Дыма очень много вокруг, — написала самарчанка в городском паблике.

Судя по видеокадрам с места происшествия, огонь распространился на немаленькой площади. А густой черный дым поднимается высоко в небо. Пока нет официальной информации и не ясно, когда пожар будет потушен.

Также в настоящий момент неизвестно, что послужило причиной пожара, был ли это поджог или что-то другое. Это предстоит установить специалистам.