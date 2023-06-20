Самарская область вошла в топ-5 национального рейтинга инвестклимата по качеству инфраструктуры

Инвестиционные площадки области входят в число лучших в стране. Фото: минэкономразвития Самарской области

АСИ представило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в России. В 2023 году Самарская область вошла в топ-5 регионов по направлению «Инфраструктура и ресурсы».

Так, в Самарской области в 2022 году отремонтировали, построили и реконструировали 712 км дорог, что является рекордным показателем. В регионе развита и качественная транспортно-логистическая инфраструктура.

Инвестиционные площадки области входят в число лучших в стране и занимают лидирующие позиции по эффективности. Объем инвестиций резидентов за последние пять лет превысил 89,1 миллиарда рублей – это в 3,7 раза больше, чем в предыдущую пятилетку.

Также в 2022 году в Самарской области запустили 25 крупных инвестпроектов, 19 из которых – в производственной сфере. Работа по привлечению в регион инвесторов и созданию комфортных условий для ведения бизнеса позволяет ежегодно создавать около 10 тысяч рабочих мест.

— Получая дополнительные инвестиции, мы работаем ради процветания региона и повышения благосостояния жителей. Этот задел на годы будет обеспечивать развитие экономики, — говорил губернатор Дмитрий Азаров.

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