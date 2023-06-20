Новый жилой микрорайон начали строить за ТЦ Letout в Самаре

Под новые многоквартирные дома переменной этажности отведено почти 10 га. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за торговым центром Letout, сменившем название с «Московский», началось строительство нового жилого комплекса «Кислород» в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе.

— Работы ведутся с опережением графика на три недели. Уже идет строительство жилых зданий: в первых двух домах возведено уже 5 и 6 этажей из 16. Под новые многоквартирные дома переменной этажности отведено почти 10 га, — отметили в правительстве Самарской области.

Сначала на территории начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда, а также предоставления жилья детям-сиротам в рамках госпрограмм. Только после этого другие построенные дома поступят в свободную продажу.

Сейчас активно ведется подготовка инфраструктуры микрорайона. На площадке распланированы участки под школу и поликлинику. Также проект предусматривает тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка, детские сады.

В следующем году планируется построить дублер Московского шоссе и дорогу до микрорайона. Всего в новом жилом комплексе будет построено около 100 тысяч квадратных метров жилья.

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