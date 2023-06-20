Техготовность детского сада в Промышленном районе Самары превысила 90%

Общая площадь детского сада достигнет 4,8 тысяч квадратных метров. Фото: администрация Самары

В Промышленном районе Самары подходит к завершению строительство детского сада неподалеку от Воронежских озер. В настоящее время техническая готовность объекта составляет более 90 процентов. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Работы идут в ускоренном темпе, детский сад планируется ввести в эксплуатацию осенью 2023 года. На строительной площадке задействовано 77 специалистов. В здании уже установлен лифт, закуплено оборудование, заканчивается монтаж отопительной системы. Сейчас идут отделочные работы.

Напомним, детский сад возводится в границах улиц Кирова, Стара Загора, Воронежской и Московского шоссе. Он будет рассчитан на 240 мест, 80 из которых отведено для малышей в возрасте до трех лет.

Общая площадь детского сада достигнет 4,8 тысяч квадратных метров. Внутри предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы. У каждой возрастной группы детей будет своя прогулочная зона.

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