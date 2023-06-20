Прокуратура обязала отремонтировать дорогу на проспекте Ленина в Самаре

По результатам проверки в адрес директора «Благоустройство» внесено представление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Октябрьского района Самары провела проверку и выявила многочисленные недостатки на участке проезжей части по проспекту Ленина от ул. Ново-Садовой до ул. Полевой.

— За содержание улично-дорожной сети отвечает МП «Благоустройство». На дороге обнаружены выбоины, просадки, размеры которых превышают допустимые, формирования колеи, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По результатам проверки в адрес директора самарского муниципального предприятия «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений. В настоящее время уже ведутся работы по привидению дорожного полотна в порядок.

Фактическое устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

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