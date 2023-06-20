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НовостиОбщество20 июня 2023 17:37

В Самаре продавцу назначили исправительные работы за продажу бутылки пива

В марте 2023 женщина продала алкоголь подростку
Ирина СИНЕГУБОВА
С заработной платы женщины будет удержано 10% в доход государства.

С заработной платы женщины будет удержано 10% в доход государства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продавца магазина признали виновной за продажу алкоголя подростку и назначили ей пять месяцев исправительных работ. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ранее продавец-кассир уже была признана виновной за осуществление розничной продажи алкоголя несовершеннолетнему. Однако она снова нарушила данный запрет и в марте 2023 продала подростку бутылку пива.

Прокуратура Железнодорожного района Самары поддержала государственное обвинение. В этот раз суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пяти месяцев исправительных работ. Помимо этого, с заработной платы женщины будет удержано 10% в доход государства.

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