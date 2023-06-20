Почти на 8 лет осудили парня, который хотел распространить 49 свертков наркотиков в Самаре

Молодой человек захотел «заработать», вступил в группу с незнакомцем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств по сговору в крупном размере. Теперь он отправится в колонию почти на восемь лет.

— В феврале 2023 года молодой человек захотел «заработать», вступил в группу с незнакомцем и договорился с ним о распространении наркотика в 49 свертках путем «закладок», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Однако его задержали сотрудники полиции, которые изъяли наркотическое средство. Парень свою вину полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он отправится в исправительную колонию строго режима.

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