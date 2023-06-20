Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о создании портово-логистического хаба

Создание хаба в Самарской области позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль. Фото: kremlin.ru

Во вторник, 20 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по развитию водно-транспортной системы России. Его провел президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания глава региона доложил о создании в Самарской области портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Дмитрий Азаров отметил, что уникальное географическое положение региона обладает большим потенциалом для развития речных перевозок.

— Успешно реализуется проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу. Его готовность достигла уже более 80%. Строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта, — сказал губернатор.

Отмечается, что уже есть заинтересованность со стороны крупных компаний – грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств. А в рамках ПМЭФ была достигнута договоренность с делегацией Ирана. Будет создана совместная рабочая группа по проработке этого вопроса.

Предполагается, что создание транспортно-логистического хаба в Самарской области позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношений с Ираном и другими странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также Индией и Китаем.