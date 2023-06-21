Писатель Дмитрий Данилов впервые приехал в Самару на творческую встречу

Писатель рассказал о своей новой книге «Пустые поезда 2022 года». Фото: самарская публичная библиотека

Во вторник, 20 июня 2023 года, в Самару впервые приехал писатель Дмитрий Данилов. Творческая встреча «Территория России: поезда малых дорог» прошла в 18:00 в самарской публичной библиотеке.

Дмитрий Данилов является драматургом, лауреатом престижных премий, председателем Совета экспертов Национальной литературной премии «Большая книга». В преддверии встречи в видеообращении он пригласил всех желающих присоединиться к мероприятию.

— Я еще ни разу не был в Самаре, хотя давно мечтал. Давно мечтал увидеть знаменитую самарскую набережную, полюбоваться Волгой. Я знаю, что это очень красивый город, буду счастлив в нем побывать, — сказал Дмитрий Данилов.

Так, на улице Куйбышева, 95 речь шла современной литературе и его пьесе «Человек из Подольска», которая идет во многих театрах России. Также писатель рассказал о своей новой книге «Пустые поезда 2022 года», которая готовится к печати.

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