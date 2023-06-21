В Самарской области бабушка перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей

Пожилая женщина взяла кредит и перевела деньги на продиктованный счет мошенника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 73-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Бабушка поверила аферистам и лишилась почти 2,5 миллионов рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять все денежные средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сначала пенсионерка не восприняла слова звонившего всерьез. Однако незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что аферисты уже начали переводить определенные суммы с ее карты. Тогда самарчанка поверила.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Пожилая женщина выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она взяла кредит и перевела на продиктованный счет мошенника 2 миллиона 474 тысячи рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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