Жительница Самарской области получила компенсацию после смерти брата от ударов

Суд признал мужчину виновным, лишил его свободы и обязал выплатить сестре погибшего 200 тысяч рублей. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области в ходе застолья мужчина погиб из-за множественных ударов по голове. Судебные приставы взыскали в пользу его сестры компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

— Житель региона распивал на кухне у знакомого спиртные напитки. В ходе застолья он поссорился с хозяином дома, ударил его рукой в голову, отчего он упал и ударился затылком, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако мужчина не остановился и продолжал избивать оппонента руками и ногами по голове, туловищу, ногам и рукам. От полученных травм хозяин дома скончался. Суд признал мужчину виновным, лишил его свободы и обязал выплатить сестре погибшего 200 тысяч рублей.

Судебные приставы Волжского района взыскали с жителя региона исполнительский сбор и обратили взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средств. В результате моральный вред женщине был полностью компенсирован.

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