Житель Самары обокрал сувенирный магазин почти на полмиллиона рублей

Часть похищенного самарец сдал в комиссионный магазин, остальное перепродал прохожим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местный житель украл продукцию из сувенирного магазина, расположенного на улице Тувинской. Стоимость ущерба составила более 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Были похищены комплекты нардов, картин из дерева, более 40 фигурок из глины, музыкальная колонка. Также пропали около 900 штук сувенирных магнитов и более 15 шахматных наборов, изготовленных вручную из хлеба.

Как выяснилось, в помещение проникли, разбив окно. Вора нашли по оставленным отпечаткам пальцев. Также в одном из ломбардов полицейские обнаружили похищенные четыре комплекта нард и музыкальную колонку.

Безработного 43-летнего мужчину задержали по месту жительства. В день кражи он решил переночевать в встретившемся здании, для этого разбил пластиковое окно и проник внутрь помещения. А когда увидел товары, решил похитить их, чтобы продать и купить продукты.

Часть похищенного самарец сдал в комиссионный магазин, остальное перепродал прохожим. Теперь ранее не судимого мужчину ждет суд. Расследование уголовного дела уже окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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