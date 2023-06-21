Часть самарцев считают, что о размере зарплаты лучше никому не говорить

О готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще говорят мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, скрывать размер зарплаты от супругов в России не принято, а 3 из 10 жителей Самары считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать никому.

Так, 79% состоящих в браке самарцев рассказали, что их вторая половина в курсе их реального дохода. А 17% скрывают от супругов размер зарплаты. Последнее больше свойственно женщинам (20% против 13% среди мужчин).

Только для 17% горожан допустимо интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. О готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще говорят мужчины (19%), а о неуместности подобных вопросов – женщины (14%).

С увеличением возраста растет и убежденность, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого. Такое мнение разделяют 16% опрошенных до 34 лет и 33% – среди старшего поколения.

Также опрос показал, что уровень дохода 15% работающих самарцев не известен никому, точный размер заработка 49% знает вторая половина, 34% – родители, 19% – друзья, 10% –другие родственники.

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