В Самаре окажут помощь самостоятельно эвакуировавшимся жителям Белгородской области

Белгородчане могут рассчитывать на всестороннюю помощь в Самаре / Фото: Единая Россия

В Самаре самостоятельно эвакуировавшиеся жители Белгородской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку. Обратиться за помощью они могут в местные отделения партии «Единая Россия» или в региональный исполнительный комитет.

Первые обращения от белгородчан уже есть. Недавно в Самарскую область приехала семья пенсионеров из Шебекино. Пожилые люди остановились в Новокуйбышевске.

- Ситуация непростая, выехали из-под обстрелов с одними документами, родственники остались в ПВР в Белгороде. Стараемся помочь чем можем с оформлением, с одеждой, - рассказала исполнительный секретарь отделения партии в Новокуйбышевске Ирина Морозова.

Напомним, реготделение «ЕР» находится в Самаре на улице Революционной, 107 (тел.: +7 846 260-23-26, электронная почта: info@samara.er.ru). Оно работает по будням с 9:00 до 18:00. Жители Белгородской области могут обратиться за помощью туда.

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