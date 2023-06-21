Самарцы смогут с комфортом добраться до Черного моря / Фото: ОАО "РЖД"

Из Самары запустят новый сезонный еженедельный поезд к Черному морю. На маршруте, конечная точка которого Анапа, будет работать двухэтажный состав. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Поезд № 571/572 Самара — Анапа будет курсировать до 18 сентября 2023 года. Отправление из Самары — по четвергам в 18:16, из Анапы — по субботам в 19:40 (время указано местное). Состав будет проезжать через Саратов, Волгоград, Краснодар и другие населенные пункты.

Самарцы смогут с комфортом добраться до Анапы. Поезд оборудован кондиционерами и биотуалетами. В одном из вагонов есть подъемник для инвалидной коляски и купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров.

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