ТОАЗ передал компьютеры и офисное оборудование химико-технологическому колледжу

Завод регулярно помогает профессиональным учебным заведениям, которые готовят отраслевых специалистов / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттинский химико-технологический колледж (ТХТК) получил новые компьютеры и офисное оборудование. Оргтехнику учебному заведению в рамках своей благотворительной деятельности передал ТОАЗ.

Предприятие регулярно оказывает поддержку профессиональным учебным заведениям, которые готовят отраслевых специалистов. ТХТК, к примеру, готовит техников и технологов в сфере обслуживания и ремонта промышленного оборудования, аналитического контроля химических соединений и химических технологий неорганических веществ. Это одни из ключевых профессии сотрудников завода.

Компания также оказала колледжу грантовую поддержку. Учебное заведение — один из победителей конкурса «Химия добра». Оно представило проект «Сетевая лаборатория профнавигации», который направлен на проведение ряда мероприятий для школьников 7-9 классов. Для учащихся разработали спецкурс, в основу которого вошли материалы о предприятиях химпромышленности, производственных процессах и технологиях, специфике профессии и мерах поддержки молодых специалистов.

— Мы стремимся привлекать высококвалифицированных специалистов, которые заинтересованы в построении карьеры на производстве. Именно поэтому профориентация начинается еще со школьной скамьи. Помимо пополнения кадрового состава завода, она позволяет снизить уровень миграции молодежи из города и области, — отметила начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО «ТОАЗ» Наталья Денисова.

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