Заброшенный малый десантный корабль сняли на видео под Самарой

Самарцы говорят, что когда-то корабль возил людей и авто от пивзавода до Рождествено Фото: скриншот видео

Под Самарой на одной из проток стоит заброшенный военный корабль. Он уже давно не на ходу, а ведь когда-то, как вспоминают горожане, он возил пассажиров и машины от пивзавода до Рождествено. Как сейчас выглядит судно, показал блогер Евгений Щекин.

Самарец снял на видео малый десантный корабль (МДК-759). Он находится в регионе уже несколько лет. Ранее на судне побывала команда диггеров. Она выяснила, что корабль принадлежал ЦСК ВВС. Он уже давно не на ходу и находится в плачевном состоянии.

— Помню, он со Дна отплывал в сторону Рождествено. Очень удобный, но маленький, по сравнению с баржей, которая отходит от поселка Шмидта. Жалко железяку. В отличие от остальных паромов, он был очень шустрый, — вспоминают самарцы.

Почему МДК-759 до сих по не распилили на металлолом — загадка. Горожане предлагают сохранить корабль: сделать на нем музей или кафе. Некоторые считают, что судно можно было бы передать в музей истории и техники имени Сахарова в Тольятти.

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