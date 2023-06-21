Ювелир обманул 11 клиентов и перепродал их золотые украшения в Самарской области

Под разными предлогами он оттягивал время исполнения заказа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 34-летний работник ювелирной мастерской, расположенной на улице Московской, обманул 11 местных жителей. Теперь его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратилась 44-летняя женщина. Обманным путем сотрудник завладел ее золотыми украшениями на сумму 40 тысяч рублей. Затем в течение нескольких месяцев в полицию обратились еще 10 человек, пострадавших от рук мастера.

Мошенником оказался 34-летний житель Октябрьска. Как выяснилось, ювелир брал в работу золотые изделия и деньги для изготовления эксклюзивных украшений, выдавая при этом квитанции. Под разными предлогами он оттягивал время исполнения заказа, а потом переставал выходить на связь.

Среди пострадавших оказались постоянные клиенты и новички. На деньги, вырученные от продажи золотых изделий, он погасил свои многочисленные долги, а после жалоб закрыл точку. Уголовное дело уже направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

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