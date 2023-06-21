Депутат из Самары Матвеев сообщил о внесении законопроекта о летнем времени в Госдуму

Парламентарий считает, что из-за отмены летнего времени происходит потеря светлого времени суток Фото: Евгения ГУСЕВА

Законопроект о возврате переходов на летнее время внесли на рассмотрение в Госдуму РФ. Об этом в среду, 21 июня 2023 года, в своем телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы — депутат из Самары Михаил Матвеев.

— Инициатива предполагает возврат перевода часов на один час вперед с марта по октябрь, чтобы в этот период позже на один час наступали рассвет и темное время суток, — отметил парламентарий.

Михаил Матвеев напомнил, что летнее время было введено в СССР и применялось в России до 2012 года, а также используется в большинстве стран Европы. После отмены перевода часов Россия живет в постоянном зимнем времени. Депутат отмечает, что из-за этого происходит потеря светлого времени суток. В большинстве регионов она составляет более 200 часов в год.

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