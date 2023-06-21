Новую дорогу к Волге планируют построить в Самаре

Преобразить планируется участок от улицы Ново-Садовой до Октябрьского спуска Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят новую дорогу к Волге. Речь идет о реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта от улицы Ново-Садовой до Октябрьского спуска. Проект вынесли на публичные слушания.

Планируется, что протяженность дороги составит один километр. На ней сделают две-четыре полосы движения. Вдоль проезжей части разместят тротуар для пешеходов шириной в два метра. Также предполагается привести в порядок площадку, где автомобилисты ожидают погрузку на паром до села Рождествено.

Экспозиция проекта реконструкции дороги представлена в холле первого этажа здания администрации Октябрьского района Самары. Ознакомиться с ней можно будет в рабочие дни. Мнения и предложения горожан будут принимать до 26 июня 2023 года.

Участок реконструкции дороги на ул. Лейтенанта Шмидта Фото: администрация Самары

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