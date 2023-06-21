Пьяный водитель на «Калине» съехал в левый кювет в Самарской области

С места ДТП в лечебное учреждение госпитализировали 46-летнюю женщину. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 20 июня, в 11:00 в Волжском районе Самарской области 54-летний мужчина ехал пьяный за рулем автомобилем LADA Kalina. В результате он съехал в противоположный кювет.

— Водитель двигался со стороны автомобильной дороги «Самара - Большая Черниговка» в направлении с. Богдановка. ДТП произошло на 3,231 километре автомобильной дороги «Подъем Михайловка-Богдановка-Алексеевка», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время движения пьяный автомобилист выехал на сторону дороги предназначенной для встречного транспорта в месте, где это не запрещено. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, расположенный с левой стороны.

В аварии пострадала пассажирка отечественной легковушки. С места ДТП в лечебное учреждение госпитализировали 46-летнюю женщину.

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