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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:21

В Самаре предпринимательница не выплачивала зарплату своим сотрудникам

Общая сумма составила более 180 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент расследование уголовного дела уже завершено.

В настоящий момент расследование уголовного дела уже завершено.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местная жительница, которая работает индивидуальным предпринимателем, не выплачивала работникам заработную плану. За это она предстанет перед судом.

— С октября по декабрь 2020 года женщина не выплатила зарплату нескольким работникам. Общая сумма составила более 180 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области..

В настоящий момент расследование уголовного дела уже завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Индивидуальную предпринимательницу обвиняют в полной невыплате заработной платы.

Теперь женщине может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

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