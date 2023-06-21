Фестиваль по фридайвингу прошел на Голубом озере в Самарской области

На максимальную глубину нырнули пять спортсменов, их отметили грамотами. Фото: национальныепроекты.рф

В Сергиевском районе Самарской области прошел региональный фестиваль «Открытая вода-2023» по подводному плаванию с задержкой дыхания. Его провели на Голубом озере. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В числе участников были команды из Самары, Тольятти и Ульяновска. Наибольшее число спортсменов было в тольяттинской команде – девять человек, еще четыре – из Самары и два –из Ульяновска. Желающих понаблюдать за соревнованиями с берега собралось более 300 человек.

Каждый фридайвер подавал главному судье заявку с планируемой глубиной погружения. На глубине размещалась специальная «тарелка» с тэгом, который нужно было вытащить на поверхность в подтверждение, что цель достигнута.

Самым юным участником программы фестиваля стал 14-летний юноша. Он поднял тэг с пяти метров. А обладателем преходящего кубка стала команда фридайверов из Тольятти. На максимальную глубину нырнули пять спортсменов, их отметили грамотами.

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