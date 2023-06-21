Музей АвтоВАЗа вошел в топ объектов индустриального туризма России

В музее много интересных экспонатов. Фото: МТС.

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку мест для индустриального туризма в разных регионах России. В топ-10 вошли вошли Курская магнитная аномалия, АЭС в Смоленске, карьер янтарного комбината в Калининградской области, завод-музей в Нижнем Тагиле, Иннополис, аэропорт Домодедово и музей АвтоВАЗа в Тольятти, в котором представлена история волжского автомобилестроения.

Музей занимает несколько залов в здании Корпоративного университета АвтоВАЗа в Тольятти. Он был создан в 1976 году. В фондах музея числится несколько тысяч экспонатов, в том числе около 60 автомобилей – практически весь модельный ряд предприятия, включая концепты и гоночные авто.

В числе самых интересных экспонатов: первая проданная «копейка» (ВАЗ-2101) и ее прототип FIAT 124; миллионный автомобиль ВАЗ-2103 1973 года; юбилейная «девяносто-девятая», выпущенная в 1991 году в честь 25-летия завода, с фамилиями всех сотрудников предприятия на кузове.

Часть экспозиции посвящена концептам и прототипам, можно увидеть кабриолет LADA Roadster, электрокары и футуристичный концепт в био-стиле «Питер-Турбо». Есть и коллекция спорткаров «Лада», принимавших участие в международных соревнованиях. Также можно увидеть «президентские» автомобили, начиная с «десятки» с кожаным салоном для Бориса Ельцина.