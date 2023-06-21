В Самарской области до конца рабочей недели сохранится прохладная погода

Июнь в этом году оказался не очень богат на теплые дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на вторую половину рабочей недели в Самарской области. По их данным, в регионе по-прежнему будет прохладно.

- До конца рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода. Ночные температуры будут по-прежнему ниже 10-градусной отметки, дневные максимумы, с уменьшением количества дождей, постепенно повысятся, - сообщили в Приволжском УГМС.

В среду, 21 июня 2023 года, местами по региону пройдет кратковременный дождь. Скорость северного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха будет держаться в пределах +15...+20 градусов. В ночь на четверг, 22 июня, столбик термометра понизится до +4...+9 градусов. Днем вновь ожидается +15...+20 градусов. Без существенных осадков.

В ночь на пятницу, 23 июня, в Самарской области похолодает до +3...+8 градусов. Ветер будет неустойчивым, слабым. В дневные часы возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +17...+22 градусов.

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